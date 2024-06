MotoGP, Francesco Bagnaia: “Finalmente sono tornato in pole, per la Sprint userò dietro la soft”

Prosegue a gonfie vele il weekend di Francesco Bagnaia ad Assen, circuito che sta ospitando questo fine settimana il GP d’Olanda, ottavo appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP. Il Campione del Mondo in carica infatti dopo aver dominato il venerdì ha strappato la prima posizione in qualifica, sfoggiando un tempo importante e conquistando la pole a nove gare di distanza dall’ultima volta in Malesia.

Nello specifico il centauro in forza alla Ducati ha fermato il crono a 1:30:540, rifilando solo 81 millesimi alla Ducati Pramac di Jorge Martin, secondo davanti a un sempre più in ritmo Maverick Vinales, terzo a +0.411. Grande la soddisfazione di “Pecco”, il quale ha analizzato la sua prestazione a caldo una volta arrivato al parco chiuso:

“Finalmente siamo riusciti a tornare in pole – ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport Italia – Ma la cosa importante è riuscire ad essere veloci sul passo gara, quello è fondamentale. Sapevo di poter scendere sotto il 30 perché stamattina con la gomma usata giravo comodo sul 31. Mi aspettavo Martin così veloce perché lui nel time attack è sempre molto competitivo. Ma stiamo facendo un ottimo lavoro“.

Bagnaia ha poi proseguito, parlando della sua tattica di gara in “contro tempo”: “Quando riesci ad avere una velocità così importante bisogna spingere fin da subito. Oggi per la Sprint bisognerà capire il passo. Penso che dietro userò la soft, siamo costanti con quella. Maverick Vinales è il pilota più veloce e costante“.