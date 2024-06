MotoGP, Enea Bastianini: “Il sorpasso di Marquez mi ha fatto chiudere la vena. Ero in stato di grazia”

Nuvola rossa totale (anzi azzurra, vista la livrea speciale) al Mugello! In occasione del GP d’Italia, appuntamento numero sette del Motomondiale 2024, la Ducati Lenovo Team ha collezionato una fantastica doppietta, trovando la vittoria di Francesco “Pecco” Bagnaia e la seconda posizione di un semplicemente straordinario Enea Bastianini.

Una prova maiuscola per “Bestia”, riscattatosi finalmente dal negativo scorso weekend rendendosi artefice di un sorpasso sontuoso ai danni di Jorge Martin eseguito all’ultima curva, mandando in visibilio il pubblico italiano dopo aver recuperato ben sei decimi. Una guida sontuosa quindi quella d Enea che, giunto ai microfoni di Sky Sport Italia, non ha trattenuto l’emozione.

“Ha un significato grande anche se dicono che il secondo è il primo dei perdenti. Dopo un periodo difficile come quello che ho avuto io un risultato così importante in casa mi ci voleva. Il sorpasso di Marquez mi ha fatto chiudere la vena. Sono tornato sotto, l’ho passato e quando ho visto che potevo sorpassare anche Jorge ci ho creduto. Ci voleva“, ha detto il nativo di Rimini.

Bastianini ha quindi continuato parlando del super sorpasso all’ultima curva su Marquez: “Sono sincero. Ero in uno stato di grazia. Mi trovavo benissimo come in tutta la gara. In una fase mi ero adagiato. Mi rimprovero solo quel momento. Ho fatto gli ultimi giri da matto, riuscivo a fare quello che volevo. Ero già vicino a lui ad inizio gara, lo avevo studiato. Capivo che in quel punto staccava forte, io ho cercato di rimanere più cucito possibile e stretto all’ultima curva. Sentivo il posteriore al limite ma ho fatto un bel pick up e sono uscito forte. Era l’unica cosa che potessi fare”.

In ultimo Bestia ha parlato della sua condizione: “Quando mi diverto e tutto è sotto controllo rendo di più. Mi manca qualcosa per vincere ma ho ritrovato il mio stato di forma. Barcellona è un discorso a parte. Oggi la moto andava bene e quando riesco ad essere in forma come oggi riesco a dare sempre qualcosa in più“. Non è mancata anche una dedica: “Alla mia cagnolona che mi ha lasciato la scorsa settimana, anche il casco è dedicato a lei“.