MotoGP, inizia il weekend del GP d’Olanda. Ad Assen torna in scena la sfida tra Bagnaia, Martin e Marquez

Dopo una lunga pausa (dovuta anche alla cancellazione del Gran Premio del Kazakistan), prende il via ufficialmente il fine settimana del Gran Premio d’Olanda, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Si correrà sullo splendido scenario del tracciato di Assen la cosiddetta “Università delle moto” per una tappa del calendario di estrema importanza.

Iniziamo con il programma della giornata. La MotoGP entrerà in azione alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere di 45 minuti, quindi alle ore 15.00 si inizierà a fare sul serio con i 60 minuti delle pre-qualifiche che andranno a decidere la top10 che domani eviterà la Q1 nelle qualifiche.

Siamo ai nastri di partenza di un weekend che potrebbe dire molto a livello di classifica generale. Al comando rimane Jorge Martin con 171 punti e un margine di vantaggio di 18 punti su Francesco “Pecco” Bagnaia, mentre al terzo posto troviamo Marc Marquez a -35. Quarta posizione per Enea Bastianini con 114 punti, quindi Pedro Acosta con 101 e Maverick Vinales con 100.

Un altro aspetto di importanza capitale in questa parte dell’Olanda è il meteo. Le previsioni parlano di basso rischio di pioggia nella giornata odierna, per cui le sessioni potrebbero svolgersi senza problemi. Dopo settimane nelle quali ha parlato più il mercato piloti che la pista (Marc Marquez in Ducati ufficiale, Jorge Martin e Marco Bezzecchi in Aprilia, Enea Bastianini e Maverick Vinales in KTM) si torna in azione in uno dei tracciati iconici della MotoGP. Pecco Bagnaia vuole proseguire dopo lo splendido weekend del Mugello. La rincorsa al terzo titolo iridato inizierà oggi?