Moto2, Joe Roberts costretto a dare forfait per il weekend ad Assen: brutto infortunio per l’americano

Una brutta tegola per l’OnlyFans American Racing Team in Moto2 e lo statunitense Joe Roberts. Il centauro statunitense, impostosi nell’ultima prova mondiale al Mugello, non potrà prendere parte al weekend di Assen (Paesi Bassi). Nella giornata odierna, la Cattedrale del Motociclismo non ha sorriso: una brutta caduta nel corso delle prove libere ha avuto delle conseguenze importanti.

Su di un tracciato fatto di continui cambi di direzione, Roberts ha perso il controllo della sua Kalex ed è finito pesantemente a terra, avendo un impatto violento all’altezza della spalla. Il referto medico non è stato positivo da questo punto di vista.

L’americano, infatti, ha subìto la frattura della clavicola destra e sarà costretto a saltare il fine-settimana olandese. Roberts, come comunicato dal sito ufficiale della MotoGP, è stato dichiarato unfit.

Medical Info #Moto2 rider #16 @joerobertsracer is going to the the medical centre for a check#DutchGP — MotoGP™ (@MotoGP) June 28, 2024

Un’occasione, quindi, per lo spagnolo Sergio Garcia, attuale leader del campionato con 7 lunghezze di margine su Roberts, di allungare nella graduatoria e far pesare questo stop al suo avversario diretto.