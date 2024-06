Tennis, Monaco verso le finali di oggi: “Sinner-Hurkacz 55-45. Paul può essere la nemesi di Musetti”

Guido Monaco (voce tecnica di Eurosport), con la consueta schiettezza, si è esposto nel valutare i temi d’attualità del tennis mondiale. Inutile negare che questa domenica si presenti come storica per il movimento italiano, con due giocatori in Finale nel massimo circuito internazionale sull’erba, in eventi di grande prestigio: l’ATP500 di Halle nel caso di Jannik Sinner e il Queen’s per Lorenzo Musetti.

Ne ha parlato Monaco, ospite dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport: “Una giornata storica per il tennis italiano, senza contare che in due settimane di erba abbiamo portato tre giocatori diversi in Finale. Berrettini e Sinner era anche prevedibile accadesse, ma Musetti che riuscisse a mettere insieme una semifinale a Stoccarda e la Finale al Queen’s no. Ero ottimista perché Thompson è un avversario che non ha quei colpi di sbarramento in grado di togliere il tempo di manovrare a Lorenzo. Quando il toscano può farlo, è un bello spettacolo”.

“Tennisticamente ho apprezzato maggiormente il match di Musetti contro l’australiano, piuttosto che le botte incredibili da fondo in Germania tra Sinner e Zhang, con il cinese che tirava a tutto braccio e ha giocato anche molto bene. Jannik ha margine sull’erba, anche se non come sul cemento e indoor, perché anche la partita contro l’asiatico poteva finire al terzo set, però non c’è mai stata la sensazione che potesse perderla. Giornata perfetta anche perché Vavassori/Bolelli, visto il risultato di Arevalo/Pavic, saranno i n.1 della Race nel doppio da lunedì, giocandosi un’altra Finale ad Halle“, ha aggiunto Monaco.

Il commentatore tecnico di Eurosport ha parlato delle due Finali. Sul match di Halle: “La partita di Sinner contro Hurkacz somiglia un po’ a quella che ha dovuto già affrontare contro Struff. Un match in cui non ci sarà così tanto ritmo e i due si ritroveranno dopo la partita a Montecarlo dell’anno scorso, quando Jannik annullò un match-point. Sono convinto che l’altoatesino stia giocando con lo spirito di essere pronto a Wimbledon. La vive in maniera serena e vuole metter dentro molte informazioni. Io penso che la pressione sia più per il polacco perché è un torneo importante per lui. Ritengo che abbia un leggero margine Sinner, che può giocare libero, Hurkacz ti può tenere fermo con il servizio, ma può avere momenti difficili con il dritto. Direi un 55%-45% per Sinner, un bel test in vista di Wimbledon che gli servirà“.

Sulla partita di Londra: “Sono curioso di vedere Musetti contro Paul perché l’americano è un giocatore che toglie il tempo e questo potrebbe creare problemi al toscano. A livello tecnico/tattico potrebbe essere la sua nemesi. La percentuale di prime palle di servizio dovrà salire contro Paul, altrimenti rischia di essere aggredito. Come pronostico direi 60%-40% per lo statunitense“.

E poi qualche appunto sul carrarino: “Se la deve togliere sta cosa delle bestemmie, perché va in tv. Un giocatore così forte, papà, deve avere la capacità di controllarsi, basta dire anche altro…Speriamo che riesca a risolvere questa cosa che non è bella da vedere. Di base lui non riesce sempre a rimanere concentrato in partita e non è in grado di tenere costantemente il controllo. Di qui gli sfoghi o il fatto di andare indietro istintivamente. Il suo limite è questo rispetto ad esempio a Sinner, che anche da questo punto di vista è un fenomeno per capacità di stare concentrato sul punto. Dovrebbe fare come Thiem in passato, come posizione in campo, ma è chiaro che non sia semplice“.