Mattia Furlani convincente in qualificazione agli Europei: “Era un salto di sicurezza, non ho spinto”

8.17 al primo tentativo e qualificazione archiviata in scioltezza da parte di Mattia Furlani nel salto in lungo ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. L’azzurro ha superato agevolmente gli 8 metri richiesti per accedere automaticamente in finale, nonostante una leggera folata di vento sfavorevole (-1.0 m/s). Meglio del 19enne laziale in mattinata solo lo svizzero Simon Ehammer (8.41, nuova world lead stagionale) ed il britannico Jacob Fincham-Dukes (8.18).

“Sono contento perché comunque sono andato abbastanza tranquillo. Era più un salto di sicurezza che un salto effettivo, quindi va bene così. Ho visto pure vento contro, poi ho lasciato parecchio, quindi va bene. Era una giornata abbastanza complicata per il caldo e tutto quanto. Ho lasciato tantissimo, non ho spinto praticamente, quindi bene così. C’è tanto da fare, vediamo domani“, commenta Furlani ai microfoni di Rai Sport.

“Mi sono risparmiato parecchio oggi, di solito sono un po’ più aperto, infatti ho fatto pochi gesti e un po’ mi dispiace, ma voglio restare concentrato per domani perché sarà una bella gara. Voglio stare tranquillo, è andata bene e testa a domani. È un bel test. Già confermarsi sugli 8 metri così vuol dire tanto, quindi domani vado in pedana, do il massimo e quello che esce esce“, prosegue il giovane talento italiano.

Sulle prestazioni dei suoi avversari più accreditati: “Si salta domani la finale, non si salta oggi. Sono tranquillo. Domani è un altro giorno per tutti, oggi era molto caldo e mi sono risparmiato il più possibile. Oggi era importante risparmiare energie. Non è per tirarmela, ma per essere consapevole delle mie qualità, io sapevo di valere 8 metri oggi e dovevo solo avere la mentalità di fare quella misura e andare a domani. È quello che è successo“.