Mattia Furlani argento europeo nel lungo: “La gara più bella della mia vita! Tentoglou è un campione”

Argento ai Mondiali Indoor di Glasgow, argento agli Europei (all’aperto) di Roma. Un 2024 da sogno sin qui per il giovane fenomeno azzurro del salto in lungo Mattia Furlani, sconfitto in entrambe le occasioni dal fuoriclasse greco Miltiadis Tentoglou (oggi scatenato con 8.65) ma ormai stabilmente nell’elite globale della specialità a soli diciannove anni.

“Ha vinto un campione come Tentoglou ed è il bello di questo sport, una sfida che sprona entrambi. È venuta fuori forse la miglior gara europea di sempre, il record dei Campionati… Assurdo, la gara più bella della mia vita. Anche il record del mondo U20, è sempre un’emozione. Ho commesso qualche piccolo errore tecnico, a causa della foga della gara e da un sacco di cose“, il commento a caldo del laziale ai microfoni di Rai Sport dopo aver ritoccato anche il suo primato mondiale Under 20 (8.38 metri).

“Comunque si può fare molto meglio, ma con il tempo e lavorando bene sono convinto che tutti questi aspetti tecnici arriveranno. Sono contento perché abbiamo fatto un ottimo lavoro ed è stato un gran test, dobbiamo solo continuare su questa strada e andrà sempre meglio“, prosegue il nativo di Marino classe 2005 dopo l’argento continentale outdoor.

“Sono fiero di tutti quelli che mi hanno seguito finora, del pubblico che c’è stato e di questa giornata. Per me è solo l’inizio, devo solo rimanere concentrato e continuare a lavorare bene perché è quello che mi porterà a migliorare piano piano. C’è una crescita biologica ancora, ma anche tecnica e mentale. Questa gara è stato uno step importante, siamo sulla strada giusta“, conclude Furlani.