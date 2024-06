Matteo Zurloni, Olimpiadi Parigi 2024 arrampicata sportiva: scheda e giorni di gara

Matteo Zurloni sarà il riferimento italiano nella spedizione dell’arrampicata sportiva a Parigi 2024. Specializzato nella velocità pura (speed), detiene il record europeo in questa disciplina e si è laureato Campione del Mondo nel 2023: proprio grazie a questo risultato si è qualificato per i Giochi. Non sarà semplice conquistare il podio, vista la grande concorrenza prevista, ma il lombardo ha la consapevolezza e maturità giusta per attaccare le posizioni di vertice.

Nome: Matteo

Cognome: Zurloni

Luogo e data di nascita: Segrate (Milano), 20 marzo 2002

Sport e discipina: arrampicata sportiva (speed)

Quando gareggia: martedì 6 agosto (eliminatorie), giovedì 8 agosto (eventuali finali)