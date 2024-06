Matteo Berrettini prosegue la scalata nel ranking ATP: già 21 posizioni guadagnate! E se vincesse il torneo a Stoccarda…

Dalla terra rossa si passa all’erba e Matteo Berrettini torna subito protagonista, raggiungendo la semifinale dell’ATP 250 di Stoccarda 2024 e confermandosi un fantastico interprete di questa superficie. L’azzurro, dopo la vittoria odierna ai quarti contro l’australiano James Duckworth per 6-4 7-5, si è issato virtualmente al 74° posto della classifica mondiale con 730 punti.

Un balzo di ben 21 posizioni dunque per il finalista di Wimbledon 2021, che ha cominciato la settimana da numero 95 al mondo con 630 punti. A questo punto sognare non costa nulla ed il romano vuole arrivare fino in fondo, anche per accelerare la sua risalita del ranking. Domani se la vedrà in semifinale con uno tra il toscano Lorenzo Musetti ed il kazako Alexander Bublik.

L’accesso all’ultimo atto lo proietterebbe verso la 65ma piazza (superando Luca Nardi) con 795 punti, mentre la conquista del titolo gli consentirebbe di veleggiare nei pressi della 55ma posizione a quota 880 punti in attesa di trasferirsi settimana prossima al Queen’s, uno dei suoi tornei preferiti all’interno del Tour (fece doppietta nel 2021-2022), o ad Halle.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI 17 GIUGNO

Ranking lunedì 10 giugno: 630, 95° posto.

Punti da scartare lunedì 17 giugno: 0.

Punti da incamerare lunedì 17 giugno: al momento 100 (Stoccarda 2024).

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 730 punti, 74° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 795 punti, 65° posto virtuale (sorpasso su Luca Nardi).

Ranking in caso di vittoria in finale: 880 punti, 55° posto virtuale (sorpasso su Lorenzo Sonego).