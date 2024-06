Mats Wilander non dà credito a Jannik Sinner per Wimbledon: “Non è lui il favorito per i Championships”

Alle ore 11.00 italiane ha avuto luogo il sorteggio del tabellone principale del torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione del tennis. Jannik Sinner si è presentato per la prima volta in carriera da testa di serie n.1 e si può ritenere che gli incroci non saranno dei più semplici, vista l’eventualità ad esempio della sfida nel secondo turno contro Matteo Berrettini.

Jannik si presenta come uno dei favoriti per il successo finale o il principale per i Championships, in considerazione di quanto fatto in avvicinamento all’evento londinese. Il 22enne pusterese, infatti, ha conquistato il suo primo titolo sull’erba ad Halle, dimostrando di avere le qualità per esprimersi al meglio anche su questa superficie. Un bel banco di prova però che non ha convinto più di tanto Mats Wilander.

L’ex campione svedese, vincitore di sette prove del Grande Slam e ora opinionista e commentatore sui canali di Eurosport, si è espresso sul giocatore che vede favorito: “Non penso che Jannik sia il favorito principale a Wimbledon, ma è Carlos Alcaraz. Ha già vinto l’anno scorso e soprattutto è stato in grado di trionfare al Roland Garros nonostante non abbia espresso il suo miglior tennis. Questo significa che ha margini rispetto agli altri“, le parole di Wilander.

Tenendo conto di un Novak Djokovic non nel pieno della forma e anche di un tabellone nel quale l’iberico potrebbe avere meno problemi nell’affrontare Sinner in semifinale, l’ex tennista scandinavo ha preso questa posizione, a dispetto di un Carlitos non in grado di confermarsi campione al Queen’s, ko agli ottavi contro il britannico Jack Draper.