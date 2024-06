LIVE Nuoto artistico, Europei 2024 in DIRETTA: Minisini punta all’oro nel solo tecnico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della seconda giornata degli Europei 2024 di nuoto artistico in corso a Belgrado (Serbia). Dopo aver visto in azione le sincronette nelle prime prove della manifestazione continentale, quest’oggi il programma prevede ben tre appuntamenti, tra cui troviamo due finali, quelle del solo tecnico femminile e del solo tecnico maschile, con l’Italia che andrà alla caccia di altri podi dopo il bronzo ottenuto nella programma tecnico a squadre.

La giornata odierna scatterà alle 10.30 con i preliminari del duo libero femminile. L’Italia si presenta al via con la coppia formata da Sarah Maria Rizea e Flaminia Vernice, formazione rimaneggiata rispetto al duo titolare composto da Lucrezia Ruggiero e Linda Cerruti, le quali sono rimaste a casa per riposare in vista dei Giochi Olimpici. Alle 16.30, invece, sarà la volta della finale del solo tecnico femminile, gara in cui il Bel Paese sarà rappresentato dalla classe 2007 Valentina Bisi.

Infine, alle 18.05, l’Italia cala l’asso Giorgio Minisini, il quale sarà impegnato nella finale del solo tecnico maschile. Il sincronetto romano proverà a fare incetta di medaglie nell’edizione continentale in corso, anche per una sorta di rivalsa dopo l’esclusione dalle Olimpiadi di Parigi. La direzione tecnica italiana ha deciso infatti di non convocare il campione azzurro per l’appuntamento a cinque cerchi, perciò al 28enne non rimarrà che fare del proprio meglio in quest’edizione degli Europei.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE della seconda giornata degli Europei 2024 di nuoto artistico. La fase preliminare del duo libero femminile inizierà alle 10.30. Appuntamento alle 16.30 per la finale del team tecnico, mentre alle 18.05 sarà la volta dell’ultimo atto del solo tecnico maschile. Non perdetevi neanche un momento della seconda giornata degli Europei 2024 di nuoto artistico con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!