Laura Rogora, Olimpiadi Parigi 2024 arrampicata sportiva: scheda e giorni di gara

Seconda partecipazione olimpica della carriera per Laura Rogora: tre anni dopo Tokyo, l’azzurra è cresciuta e proverà a migliorare il quindicesimo posto ottenuto nel boulder&lead in Giappone. La stagione in Coppa del Mondo è stata positiva soprattutto nel lead e la qualificazione ai Giochi è arrivata tramite un exploit nella seconda tappa delle Olympic Qualifier Series in quel di Budapest. Servirà cercare di ottimizzare al massimo le prestazioni nel lead e difendersi nel boulder per piazzarsi nei piani alti della classifica.

Nome: Laura

Cognome: Rogora

Luogo e data di nascita: Roma, 28 aprile 2001

Sport e discipina: arrampicata sportiva (boulder&lead)

Quando gareggia: martedì 6 agosto (semifinale boulder), giovedì 8 agosto (semifinale lead), sabato 10 agosto (eventuali finali)