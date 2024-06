Kimi Antonelli scherza: “Io in F1 nel 2025? Più facile che l’Italia vinca gli Europei”

Tutto sta assumendo i connotati di un tormentone. Il futuro in F1 di Kimi Antonelli è coperto da un grande punto di domanda. Nelle ultime settimane le voci di un suo avvento nel Mondiale 2025 in Mercedes si sono fatte insistenti e lo stesso Team Principal, Toto Wolff, non ha negato l’interessamento al giovane pilota italiano, attualmente impegnato nel campionato di F2 con il Team Prema.

Del resto, Kimi fa parte del “vivaio” della Stella a tre punte ed è abbastanza scontato che lo si voglia tenere sotto la propria ala protettrice. Con l’uscita di scena di Lewis Hamilton, prossimo ad accasarsi in Ferrari (2025), Antonelli è tra i candidati per quel sedile, ma lui stesso ha voluto un po’ spegnere gli entusiasmi con una battuta.

Nel corso della conferenza stampa a Barcellona (Spagna), il racing driver italiano ha descritto in modo particolare la situazione. Essendo in corso gli Europei di calcio, a ogni pilota della categoria cadetta è stata chiesta un’opinione. Antonelli ha affermato: “Per l’Italia sarà difficile confermarsi campione. Inghilterra, Spagna e Portogallo sono molto forti. Il mio futuro in F1 nel 2025? È più probabile che la Nazionale vinca il titolo continentale che io gareggi l’anno venturo nel Circus“.

Una risposta accompagnata dal sorriso, ma probabilmente con un fondo di verità. A questo punto, si attende di capire cosa vorrà fare Wolff e chi deciderà di affiancare a George Russell dall’anno venturo.