Judo, nessuno podio per l’Italia nel secondo giorno degli Europei Cadetti 2024. Alice Bersellini quinta nei 52 kg

Calato il sipario sulla seconda giornata degli Europei Cadetti a Sofia (Bulgaria). Sui tatami bulgari, un day-1 in cui il Bel Paese ha ottenuto il quinto posto di Alice Bersellini e i settimi di Giulia Sorelli e Maila Pagliaro in questa rassegna continentale.

Bersellini ha iniziato bene il suo incedere nei 52 kg, con un wazari di o uchi gari , contro l’ucraina Yelyzaveta Yemelianova, replicando poi il successo con ippon di koshi jime contro la cipriota Adamantia Christodoulidou. La terza affermazione è arrivata opposta all’olandese Elise Rustige per via di un waki gatame sanzionato con la squalifica. Nella semifinale con la spagnola Monica Martinez De Rituerto Morillas e nella finale per il terzo posto con la francese Clarisse Carillon però, la nostra portacolori non è riuscita a gestire una condizione di vantaggio contro l’iberica e ha subìto i tre shido nel match contro la transalpina.

Sorelli ha collezionato tre vittorie nei 57 kg, contro la turca Zeynep Ozturk, la slovena Haya Veinhandl Obaid e nel recupero contro l’ucraina Diana Balbek. Ma nei quarti di finale c’è stato lo stop per l’azzurrina. Lo stesso discorsi si può fare per Pagliaro nei 63 kg, vittoriosa contro la danese Ingrid Komodowski, la georgiana Nana Gulbani e la turca Sinem Oruc, ma out nei recuperi.