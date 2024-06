Judo, i ranking olimpici aggiornati: Savita Russo diventa prima delle escluse dalla quota continentale

Dopo i Campionati Mondiali di Abu Dhabi, nelle ultime settimane si sono disputati alcuni tornei Continental Open che mettevano in palio dei punti (100 per i vincitori di ciascuna categoria) validi per i ranking olimpici. Ricordiamo infatti che il biennio di qualificazione a cinque cerchi del judo terminerà ufficialmente il 23 giugno, con la pubblicazione delle classifiche definitive.

L’Italia è comunque già certa della qualificazione diretta alle prossime Olimpiadi in 11 categorie di peso individuali e di conseguenza potrà partecipare anche al Team Event. Gli azzurri che vedremo sicuramente a Parigi sono Assunta Scutto nei 48 kg, Odette Giuffrida nei 52 kg, Veronica Toniolo nei 57 kg, Kim Polling (in attesa dell’ultimo step da parte del CIO per completare l’iter di naturalizzazione) nei 70 kg, Alice Bellandi nei 78 kg, Asya Tavano nei +78 kg, Matteo Piras nei 66 kg, Manuel Lombardo nei 73 kg, Antonio Esposito negli 81 kg, Christian Parlati nei 90 kg e Gennaro Pirelli nei 100 kg.

I risultati dei vari Continental Open hanno modificato però la situazione relativa al possibile ripescaggio di Savita Russo (63 kg), passata da seconda a prima delle escluse dalla quota continentale per i Giochi di Parigi. A questo punto la 19enne siciliana, bronzo europeo in carica, deve sperare nella riallocazione di un pass che potrebbe restare vacante.

Di seguito i ranking olimpici aggiornati al 12 giugno 2024:

Uomini

-60 kg:

Miglior italiano: Andrea Carlino, 32° con 1863 punti.

-66 kg:

-73 kg:

-81 kg:

-90 kg:

-100 kg:

+100 kg:

Miglior italiano: Kwadjo Anani, 67° con 605 punti.

Donne

-48 kg:

-52 kg:

-57 kg:

-63 kg:

Miglior italiana: Savita Russo, 39ma con 1461 punti.

-70 kg:

-78 kg:

+78 kg: