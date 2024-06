Jonas Vingegaard al Tour de France: “Il mio successo è essere al via. Posso vincere? Lo capirò strada facendo”

Jonas Vingegaard correrà il Tour de France 2024, che scatterà sabato 29 giugno con la Grande Partenza da Firenze. Dopo aver vinto le ultime due edizioni della Grande Boucle, il danese si presenterà ai nastri di partenza dopo la brutta caduta dello scorso 4 aprile e dopo aver affrontato una serratissima riabilitazione per cercare di essere in una buona condizione fisica durante la corsa a tappe più prestigiosa al mondo.

Jonas Vingegaard ha fatto un punto della situazione durante la conferenza stampa della vigilia: “Il mio successo è essere al via, tutto ciò che di più riuscirò a fare sarà qualcosa di guadagnato! La cosa più difficile è stata recuperare al livello fisico, avevo ferite ovunque e non ho potuto allenarmi come sempre”.

L’alfiere della Visma | Lease a Bike non si è tirato indietro: “L’ambizione è fare il meglio possibile per la generale, ma non posso dire che vincerò: se questo sarà possibile, lo capirò strada facendo, vedremo come andrà soprattutto nella terza settimana. Intanto bisogna mettere forza, farmi largo e lottare per essere al massimo. Non sono in una cattiva forma, tutt’altro, e spero che tutto questo lavoro fatto con la squadra e con la mia famiglia porti risultati“.

Il fuoriclasse danese non potrà contare sul compagno di squadra Sepp Kuss, ma potrà fare affidamento sul fenomenale belga Wout van Aert, il quale ha messo in chiaro le cose accanto al suo capitano: “Sto bene, ma mai avevo avuto una forma peggiore alla partenza di un Tour: non mi sento forte come gli altri anni scorsi, vedremo cosa potrò dare soprattutto in pianura. Cercherò di vincere una tappa, questo è sicuro, ed esserci è di per sé una ottima decisione: mi farà progredire, anche pensando ai Giochi Olimpici“.