Jiri Lehecka costretto a rinunciare alle Olimpiadi di Parigi: problema alla schiena importante

Un lungo stop? Probabilmente sì. Non sarà semplice per il tennista ceco Jiri Lehecka affrontare questa fase della propria carriera. Il giocatore, allenato dall’ex top-10 Tomas Berdych, era stato costretto a ritirarsi nel corso della semifinale del Masters1000 di Madrid per un problema alla schiena che lo aveva letteralmente bloccato, opposto al canadese Felix Auger-Aliassime.

Si temeva che l’entità dell’infortunio non fosse di poco conto per il n.25 del mondo e i forfait in successione per gli Internazionali d’Italia a Roma e il Roland Garros erano stati dei segnali chiari. La rinuncia al torneo olimpico di queste ultime ore non sorprende quindi più di tanto, in considerazione che non vedremo Lehecka neanche sui prati di Wimbledon.

Una defezione quest’ultima che andrà a cambiare l’ordine delle teste di serie nel tabellone dei Championships, oltre a mutare la situazione in vista della rassegna a Cinque Cerchi, essendo il ceco un giocatore dotato di un tennis particolarmente potente e scomodo per molti.

Terrible for Jiri Lehecka who won’t even recover in time for the Olympics.

Retired in the Madrid semifinals and is yet to comeback… pic.twitter.com/WY3UQXNdwD

— José Morgado (@josemorgado) June 19, 2024