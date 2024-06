Jasmine Paolini raggiante dopo l’approdo in semifinale al Roland Garros: “Sensazione incredibile, ho lottato su ogni palla”

Sono giorni davvero incredibili a Parigi per il tennis italiano. Dopo la conquista della semifinale e il n.1 del mondo di Jannik Sinner, oggi sono arrivate le qualificazioni del doppio maschile (Simone Bolelli/Andrea Vavassori) e di Jasmine Paolini al penultimo atto. Indubbiamente, il riscontro della toscana è quello più sorprendente, perché l’allieva di Renzo Furlan è riuscita a piegare la n.4 del ranking Elena Rybakina con il punteggio di 6-2 4-6 6-4.

Per la prima volta in carriera, Paolini raggiunge le semifinali del Roland Garros e di uno Slam, diventando con questo risultato n.10 del mondo, la quinta italiana della storia in top-10 dopo Francesca Schiavone, Sara Errani, Flavia Penetta e Roberta Vinci.

“È una sensazione incredibile, è stato un match difficilissimo, mi sono emozionata un po’ nel secondo set, ma poi mi sono detta che può succedere perché lei è una grande campionessa e nel terzo ho provato a lottare su ogni palla e ha funzionato… mi ritrovo qui un’altra volta!“, le parole a caldo della nostra portacolori.

“È la prima volta su questo campo bellissimo, un privilegio, sono contenta di aver trovato la vittoria con questa prestazione“, ha concluso Jasmine con un sorriso radioso. La tennista tricolore, dunque, attende l’esito della sfida tra Aryna Sabalenka e Mirra Andreeva che determinerà la sua avversaria in semifinale.