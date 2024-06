Jasmine Paolini pensa a Wimbledon: “Eastbourne luogo ideale per prepararsi, sto giocando bene”

È iniziata in maniera positiva l’avventura di Jasmine Paolini nel WTA500 di Eastbourne (Gran Bretagna). Sull’erba britannica, la toscana (n.7 del ranking) ha approfittato del ritiro della belga Elise Mertens (n.33 del mondo), costretta a fermarsi quando lo score era sul 5-2 per problemi al ginocchio.

Vincere così non è mai il massimo e Jasmine l’ha ammesso con la solita genuinità ai microfoni della WTA poco dopo aver stretto la mano alla belga: “Mi auguro che Elise possa riprendersi al più presto, mi auguro che il suo infortunio non sia troppo serio“, le prime parole di Paolini. “Sono felice di essere qui, è un posto magnifico e ideale per preparare Wimbledon“, ha aggiunto.

“Sto giocando bene e questo mi dà grande fiducia in vista dello Slam. So di non avere le stesse certezze che ho sulla terra, però sfrutterò le partite che giocherò senza avere delle aspettative particolari“, ha sottolineato la tennista toscana. L’azzurra, attuale n.7 del ranking, se la vedrà contro la padrona di casa, Kate Boulter, e sarà un bel banco di prova in vista del percorso che la porterà nei Championships.

“Sono molto felice per tutto quello che mi è successo a Parigi, per aver dato un’immagine così positiva di me stessa. La gente mi dice che sorrido sempre, ma sono così tutti i giorni, non è mai una forzatura. Sono felice che al pubblico possa piacere la mia personalità, ma non sto facendo nulla in più per far emergere quel personaggio, il che è molto positivo”, ho concluso.