Jasmine Paolini: “Le due settimane più belle della mia vita, spero di togliermi soddisfazioni”

Jasmine Paolini ha perso la finale del Roland Garros 2024, venendo sconfitta in due set dalla polacca Iga Swiatek. La tennista italiana ha espresso le proprie sensazioni sul palco, dopo aver ricevuto il premio per il secondo posto: “Mi sono divertita oggi, giocare contro Swiatek è la sfida più complicata in questo sport. [Rivolgendosi all’avversaria, n.d.r.] Complimenti al tuo team, state facendo un lavoro eccezionale, numero 1 al mondo e tanti Slam. Voglio ringraziare la mia squadra, la mia famiglia, tutte le persone che sono nel box, che credono in me giorno dopo giorno“.

L’azzurra ha poi proseguito: “Complimenti alle persone che rendono possibile questo torneo, sono quindici giorni che sono qui, sono stati i giorni migliori della mia vita. Non è ancora finita, domani c’è la finale di doppio. Sono stati quindici giorni molto intensi, sono molto felice e orgogliosa di me stessa e della mia squadra, oggi è stata complicata ma sono orgogliosa di me. Grazie a tutti gli italiani che sono qui e che hanno tifato per me“.

Jasmine Paolini ha poi proseguito ai microfoni di Eurosport: “Ancora c’è domani, non è finita. Sono state due settimane pazzesche, credo di avere giocato un tennis di ottimo livello, mi porto a casa dei bei ricordi. Oggi il match è stato durissimo, giocare qui con lei è una delle sfide più grandi del nostro sport. Se mi avessero detto che sarei arrivata in finale sarei stata contenta. Sono contenta che i miei genitori siano venuti qui, penso che anche loro si meritassero questo momento. Ci sto mettendo tanto impegno sia in singolo che in doppio, sto raccogliendo qualche frutto, cercherò di migliorare ulteriormente e spero di togliermi delle soddisfazioni“.