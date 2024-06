Jasmine Paolini entra in top10 nel ranking WTA! Dove può arrivare al Roland Garros

Jasmine Paolini prosegue nel suo percorso da sogno al Roland Garros 2024. La toscana ha ottenuto uno storico successo nei quarti di finale contro la kazaka Elena Rybakina (n.4 del mondo) con il punteggio di 6-2 4-6 6-4, guadagnando per la prima volta l’accesso alle semifinali di uno Slam.

Un riscontro che ha dei chiari riflessi in classifica mondiale, dal momento che Jasmine raggiunge la top-10 ed è la quinta italiana a centrare questo obiettivo dopo Francesca Schiavone, Sara Errani, Flavia Pennetta e Roberta Vinci. I 3.548 punti hanno questo significato.

In semifinale l’azzurra si ritroverà la vincente della sfida tra la n.2 del mondo Aryna Sabalenka e la russa Mirra Andreeva e in ogni caso sarà un incrocio molto complicato per l’azzurra. In caso di nuova impresa, poi, il nome che si prefigurerà sarà una tra la n.1 del mondo Iga Swiatek e l’americana Coco Gauff (n.3 del mondo). Non c’è bisogno di sottolineare il coefficiente di difficoltà.

Di seguito le varie proiezioni:

RANKING WTA DI JASMINE PAOLINI

Ranking virtuale con la qualificazione alle semifinali: numero 10, 3.548 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione alla finale: numero 7, 4.068 punti.

Ranking virtuale con la vittoria del torneo: numero 5, 4.768 punti.