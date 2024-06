Sinner guarda già a Wimbledon: “Voglio essere al top a Londra. La prossima settimana farò dei lavori”

“Una partita molto difficile“, sono state queste le prime parole ai microfoni di Sky Sport di Jannik Sinner, impostosi con il punteggio di 6-2 6-7 (1) 7-6 (3) contro il tedesco Jan-Lennard Struff nei quarti di finale dell’ATP500 di Halle. Sembrava un match in controllo per Sinner, dopo la comoda affermazione nella prima frazione. Nel secondo parziale però le cose si sono complicate.

Per grandi meriti dell’avversario, Jannik non è riuscito più a concretizzare le proprie chance “break”, nonostante siano state moltissime. Il teutonico è stato in grado di cancellare ben 16 delle 18 opportunità costruite dal n.1 del mondo. In una partita decisa quindi al tie-break, tutto poteva prefigurarsi e l’altoatesino è stato molto lucido nel momento più delicato.

“Un match molto complesso soprattutto a livello mentale, ho provato semplicemente ad accettare il fatto che lui (Struff, ndr) stesse servendo benissimo. È un giocatore pazzesco e con tennisti del genere devi provare ad accettare queste situazioni e cercare nuove soluzioni, anche se è difficile trovare alternative. Sono contento di come ho giocato il tie-break del 3° set, anche perché venivo appunto da tre tie-break persi consecutivamente, ma alla fine ho vinto il più importante“, ha raccontato il pusterese.

“Sono felice di essere in semifinale e spero di recuperare bene, ora ho bisogno di riposare avendo giocato molto fra ieri e oggi. Sono rimasto tanto in campo, vedremo come andrà domani (oggi, ndr) e come riuscirò a recuperare perché 2 ore e 30 minuti sono tante. Speriamo di fare un buon lavoro“, ha aggiunto il nostro portacolori.

In conferenza stampa, il classe 2001 del Bel Paese si è proiettato anche all’impegno principale, cioè quello di Wimbledon: “È chiaro che l’obiettivo sia essere al top a Londra. Sono contento di aver disputato diverse partite per migliorare il mio feeling con l’erba. Ho giocato in doppio anche per questo. La prossima settimana sarà dedicata agli allenamenti e farò anche dei lavori in palestra per avere più energia possibile quando giocherò nei Championships“.