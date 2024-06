Jannik Sinner prova la doppia fatica ad Halle, ma perde in doppio con Hurkacz

Dopo aver sconfitto Fabian Maroszan ed essersi qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Halle in singolare, Jannik Sinner è tornato sull’erba tedesca per cercare di proseguire la propria avventura anche in doppio. Il tennista italiano è stato affiancato dal polacco Hubert Hurkacz nella sfida ai francesi Doumbia e Reboul, ma purtroppo il quarto di finale non ha sorriso al numero 1 del mondo.

I transalpini si sono infatti imposti al super tie-break, meritandosi così il diritto di affrontare i tedeschi Krawitz e Puetz in semifinale, mentre dall’altra parte del tabellone i nostri Simone Bolelli e Andrea Vavassori incroceranno i padroni di casa Hanfmann e Koepfer. Doumbia e Reboul si sono imposti con il punteggio di 7-6(3), 4-6, 10-8 al termine di un incontro estremamente equilibrato durato novanta minuti.

Sinner e Hurkacz hanno sventato una palla break nel quinto game del primo set, ma nel tie-break hanno perso il servizio per tre volte e sono capitolati. L’azzurro e il polacco non hanno sfruttato tre palle break consecutive nel quinto gioco della seconda frazione, ma hanno avuto altre tre chance nel nono e questa volta la missione è riuscita. Super tie-break in equilibrio fino al 5-4 per Sinner e Hurkacz, che poi perdono due servizi consecutivi e così i francesi si issano sul +3 (8-5). Tentativo di rimonta, ma Hurkacz commette un errore sull’8-9 e i rivali fanno festa.