Jannik Sinner avvisa Carlos Alcaraz: “Se l’Italia batte la Spagna agli Europei…”

Una sfida su più fronti. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono pronti ad alimentare sempre di più la loro rivalità. N.1 e n.2 del ranking ATP, l’altoatesino e lo spagnolo sono impegnati nei tornei di Halle e del Queen’s, con il desiderio di andare più avanti possibile e arrivare all’appuntamento di Wimbledon ben preparati. Carlitos difenderà il titolo dell’anno scorso nei Championships, mentre Jannik spera di sfidare l’iberico nell’atto conclusivo per prendersi una rivincita dopo il Roland Garros.

Non solo tennis però tra i due, ma anche il calcio. Entrambi, infatti, sono molto appassionati del “Pallone” e non si perderanno per niente al mondo la partita di stasera, valida per il Gruppo B degli Europei di calcio che si stanno tenendo in Germania, tra Italia e Spagna.

“Adoro il calcio, ci ho giocato da piccolo, e non mi perderò una partita della nazionale agli Europei, ma le guarderò da solo, perché ci tengo troppo, e in questi casi ho assolutamente bisogno del mio spazio“, ha dichiarato Jannik nell’intervista concessa all’ATP. “L’Italia ha una squadra molto giovane e io ho avuto l’onore di assistere ad alcuni allenamenti, a Miami. Speriamo di poter fare bene“.

E quando gli hanno chiesto se in caso di vittoria azzurra con la Spagna, scriverà un messaggio ad Alcaraz, Jannik ha prima negato, ma poi non lo ha escluso con una risata: “No, non lo farei mai… forse“.