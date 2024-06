Italia-Turchia Nations League volley in tv: orario, programma, streaming

Domani, domenica 23 giugno (ore 16.30), si gioca Italia-Turchia, ultima partita della fase preliminare della Nations League 2024 di volley maschile. A Lubiana (Slovenia) i ragazzi di Fefè De Giorgi vogliono chiudere in bellezza per garantirsi la miglior posizione possibili in vista della Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante.

Al momento l’Italia è seconda a pari punti con la Polonia, ma terza in virtù dello scontro diretto perso. Stasera gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia, che sono in testa alla classifica. Turchia che invece è il fanalino di coda, con soltanto 12 set vinti e trentuno persi. Il CT azzurro per questa ultima settimana ha deciso di convocare le secondo linee, lasciano una settimana di riposo ai titolari in vista di quello che ci aspetterà tra un mese o poco più. Le risposte sono state molto buone, con Luca Porro e Alessandro Bovolenta che si sono presi per mano la squadra, con un Mattia Bottolo in grande spolvero.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Italia e Turchia, penultima partita della nazionale azzurra nella Nations League 2024 di volley. L’evento sarà trasmesso per gli abbonati su DAZN e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Domenica 23 giugno

Ore 16.30 Italia vs Turchia (Lubiana, Slovenia) – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.