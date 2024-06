Italia-Serbia oggi in tv, Nations League volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi domenica 16 giugno (ore 08.00) si gioca Italia-Serbia, match valido per la Nations League 2024 di volley femminile. Si tratta dell’ultimo incontro della fase preliminare: le azzurre saranno chiamate a fronteggiare le ostiche balcaniche a Fukuoka (Giappone) e al termine di questa giornata conosceranno il loro destino nella fase a eliminazione diretta del prestigioso torneo internazionale itinerante.

La nostra Nazionale è infatti già certa della qualificazione alla Final Eight, ma ora bisognerà scoprire il piazzamento finale in classifica e l’accoppiamento per i quarti di finale. Le ragazze del CT Julio Velasco, già certe dell’ammissione alle Olimpiadi di Parigi 2024, puntano al grande sigillo contro le Campionesse del Mondo in quella che si preannuncia una partita estremamente avvincente.

In palio punti per il ranking FIVB che determinerà le fasce per il sorteggio dei gironi dei Giochi Olimpici. Riflettori puntati sull’opposto Paola Egonu, spalleggiata dalle schiacciatrici Myriam Sylla e Caterina Bosetti. Attenzione alle centrali Sarah Fahr e Anna Danesi, la palleggiatrice sarà Alessia Orro, il libero Monica De Gennaro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Serbia, match valido per la Nations League 2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Giappone sono sette ore avanti rispetto a noi).

Guarda la Nations League di volley su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

A CHE ORA ITALIA-SERBIA DI VOLLEY FEMMINILE OGGI IN TV

Domenica 16 giugno

Ore 08.00 Italia vs Serbia – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-SERBIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.