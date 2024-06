Italia-Polonia Nations League volley in tv: orario, programma, streaming

Domani, mercoledì 19 giugno (ore 20.30), si gioca Italia-Polonia, sfida da brividi valida per la fase a gironi della Nations League 2024 di volley maschile. Debutto nell’ultima settimana di ‘regular season’ per i ragazzi di Fefè De Giorgi, che si presentano a Lubiana (Slovenia) come primi della classe, con il pass per Parigi 2024 in tasca e con la voglia di chiudere il discorso per la Final Eight.

L’esordio è da brividi, per la riedizione dell’ultima finale Mondiale, vinta dagli azzurri in Polonia, ed Europea, vinta dai polacchi in Italia. Una delle più grandi classiche della pallavolo, che tra un mese e mezzo potrebbe diventare anche la sfida che mette in palio l’oro nella capitale transalpina. L’Italia sta disputando una Nations League superlativa, con 23 set vinti e appena 7 persi, con l’unica sconfitta arrivata al tie break contro la Francia. La qualificazione alle Olimpiadi è aritmetica, mentre quella ai quarti di finale molto vicina.

Visto una stagione molto intensa e due settimane di partite senza praticamente riposo, Fefè De Giorgi ha lasciato a casa i titolari portando in Slovenia una nazionale giovanissima, che non si può definire di seconde linee. Basti pensare che a palleggiare ci sarà probabilmente Riccardo Sbertoli, regista della squadra vincitrice dell’ultima Champions League. Le due bocche da fuoco principali saranno i classe 2004 Alessandro Bovolenta e Luca Porro, protagonisti anche nelle prime partite e chiamati a trascinare la squadra.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Italia e Polonia, esordio nella terza e ultima settimana della nazionale azzurra nella Nations League 2024 di volley. L’evento sarà trasmesso per gli abbonati su DAZN e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-POLONIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Mercoledì 19 giugno

Ore 20.30 Italia vs Polonia (Lubiana, Slovenia) – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.