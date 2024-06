Italia-Bulgaria Nations League volley in tv: orario, programma, streaming

Domani, giovedì 20 giugno (ore 16.30), andrà in scena Italia-Bulgaria, terz’ultima partita della fase preliminare della Nations League 2024 di volley maschile. Gli azzurri di Fefè De Giorgi arrivano alla terza settimana in testa alla classifica, e dopo la sfida ai campioni d’Europa della Polonia non c’è tempo per respirare, visto che neanche dopo ventiquattro ore ci sarà la partita contro i bulgari.

Partita sulla carta molto più agevole per l’Italia, che si troverà di fronte una squadra meno qualitativa e all’inizio di un percorso. Da pochi mesi infatti sulla panchina si è seduto l’ex allenatore degli azzurri Gianlorenzo Blengini. Solo tre vittorie per la Bulgaria fino a questo momento, arrivate contro Turchia, Iran ma soprattutto Stati Uniti, nella partita migliore disputata fin qui dalla nazionale con capitale Sofia. Fefè De Giorgi ha portato a Lubiana (Slovenia) una nazionale molto giovane, dando una settimana di riposo ai ‘titolari’ una volta raggiunta la qualificazione a Parigi 2024. Ci sono però elementi di dubbia qualità, e chiamarla una squadra di ‘seconde linee’ non è assolutamente corretto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Italia e Bulgaria, seconda partita nella terza e ultima settimana della nazionale azzurra nella Nations League 2024 di volley. L’evento sarà trasmesso per gli abbonati su DAZN e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-BULGARIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Giovedì 20 giugno

Ore 16.30 Italia vs Polonia (Lubiana, Slovenia) – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.