IndyCar, confermato il calendario 2025 con 17 prove

Saranno nuovamente 17 le competizioni che caratterizzeranno la NTT IndyCar Series 2024, campionato che scatterà ufficialmente a marzo con il tradizionale evento nello Stato della Florida tra i muretti di St. Petersburg. La 109ma edizione della Indy500 è prevista per domenica 25 maggio, mentre la finalissima di Nashville si svolgerà domenica 31 agosto.

Confermati i round di Long Beach, Barber Motorsport Park e la singola prova nel road course di Indianapolis oltre alle tappe di Detroit, Mid-Ohio, Road America, Laguna Seca, Portland International Raceway e all’evento canadese tra i muretti di Toronto.

Resta confermato il doubleheader nell’Iowa Speedway, salta la doppia prova in quel di Milwaukee Mile che resta in ogni caso protagonista prima del gran finale nell’ovale di Nashville. La corsa tra i muretti della ‘città della musica’ dovrebbe tornare protagonista nella prossima stagione, mentre è da segnalare l’ingresso come sfida valida per il campionato la competizione di domenica 23 marzo presso il ‘The Thermal Club’, location che nel 2024 ha accolto un’esibizione che regalava un montepremi da 1 milione di dollari.

Tutte le tappe della NTT IndyCar Series verranno diffuse in North America nel 2025 da FOX e non più da NBC. Sei gare sono indette su ovale, le restanti 11 su un tracciato tradizionale (4 impianti non permanenti). Negativa, invece, la concomitanza tra la prova al World Wide Technology Raceway e la 93ma edizione della 24h Le Mans, gara che solitamente vede in azione dei piloti IndyCar. Nel 2024 hanno preso parte alla maratona francese nomi di peso come il sei volte campione ed ex vincitore della Indy500 Scott Dixon, il due volte campione Alex Palou oltre all’ex pilota F1 Romain Grosjean, Nolan Siegel e Kyffun Simpson.

CALENDARIO 2025 NTT INDYCAR SERIES