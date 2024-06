Hockey prato: comincia la Nations Cup femminile. Impegno difficile per le azzurre

Un impegno molto importante per la Nazionale italiana di hockey su prato femminile. Oggi, lunedì 3 giugno, comincia infatti in quel di Terrassa (Barcellona) la Nations Cup 2024, rassegna in programma fino a domenica 9 che mette in palio un accesso per la prossima edizione dell’Hockey Pro League.

Come funziona il Torneo? La formula prevede in prima battuta una divisione delle squadre in due gironi da quattro, con composizione stilata in base al ranking. Le prime due di ciascun raggruppamento disputeranno poi le semifinali, quindi le finali. La terza e quarta di ciascun girone si sfideranno inoltre per decretare i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto.

Le atlete di Andres Mondo, numero 19 del raking e in questo contesto fanalino di coda, affronteranno nel girone A la Spagna (numero 1), la Corea del Sud (numero 12) e l’Irlanda (numero 13). Nel gruppo B ci saranno invece Giappone (10), Nuova Zelanda (11), Cile (15) e Canada (17).

Le nostre ragazze inaugureranno l’evento incontrando oggi alle 17:00 la Corea. Domani, alla stessa ora, sarà invece la volta dell’Irlanda. Giovedì invece alle 19:30 la proibitiva sfida contro la Spagna. Tutte le partite saranno visibili, previo abbonamento, sulla piattaforma Watch Hockey. Di seguito le convocate e il programma:

NATIONS CUP HOCKEY PRATO: IL PROGRAMMA DELL’ITALIA

Lunedì 3 giugno ore 17:00 Italia-Corea del Sud

Martedì 4 giugno ore 17:00 Italia-Irlanda

Giovedì 6 giugno ore 19:30 Italia-Spagna

LE CONVOCATE DI ANDRES MONDO

Portieri: BIANCHINI GIULIA, CARUSO LUCIA.

Difensori: CABUT VICTORIA, GILARDI AZUL FRANCESCA, LAURITO SOFIA, PUGLISI SARA, SARNARI ILARIA.

Centrocampisti: BORMIDA ELETTRA, CARTA FEDERICA, DALLA VITTORIA TERESA, GARCIA MUNITIS MARIA EMILIA, MORAS GUADALUPE, OVIEDO LARA, PESSINA IVANNA.

Attaccanti: BRUNI ANTONELLA, LUNGHI MARIA PAZ, MANZONI LARA, RINALDI ANTONELLA.