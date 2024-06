Grigor Dimitrov si prepara alla sfida contro Sinner: “Affronto il giocatore più forte del mondo”

Una nuova sfida. Sarà il bulgaro Grigor Dimitrov l’avversario di Jannik Sinner nei quarti di finale del Roland Garros 2024. Sul cammino dell’altoatesino, un giocatore dotato di una squisita tecnica individuale, capace di imporsi negli ottavi contro il polacco Hubert Hurkacz.

Quattro i precedenti e il bilancio è di 3-1 in favore di Sinner, ultimo confronto nella Finale del Masters1000 di Miami vinto nettamente dal 22enne pusterese. Tuttavia, nell’unico match disputato sulla terra rossa l’ha spuntata Dimitrov, ma parliamo degli Internazionali d’Italia del 2020. Sarà quindi una partita diversa tra due tennisti di notevole valore.

“Per me la cosa più importante è avere continuità e vincere partite consecutive contro grandi giocatori. Se lo fai, la classifica è una conseguenza. Per riuscirci ci sono un sacco di cose di cui ti devi curare. Sono fondamentali la disciplina, il lavoro duro, la dedizione, la capacità di adattarsi alla varie situazioni. Questo è quanto sta accadendo negli ultimi mesi“, ha raccontato Dimitrov.

E in vista della prossima sfida contro Jannik: “In questo momento è il giocatore più forte del mondo, è un onore affrontarlo, sono queste le partite che ti danno qualcosa in più“, ha sottolineato il bulgaro. Una partita che metterà in palio un posto per le semifinali del Major francese, contro il vincente della partita tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il greco Stefanos Tsitsipas.