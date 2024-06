Golf, MacIntyre allunga e dopo tre giri dell’RBC Canadian Open ha quattro colpi di vantaggio sui primi inseguitori

Il sogno è sempre più vicino. Un putt per l’eagle da quasi dieci metri imbucato alla diciassette manda in fuga Robert MacIntyre a diciotto buche dal termine dell’RBC Canadian Open. Il 27enne scozzese guarda tutti dall’alto con il suo -14 totale, con i primi inseguitori che sono staccati di quattro lunghezze. Nella serata italiana di oggi il mancino andrà a caccia della sua prima vittoria in 44 partenze sul PGA Tour.

Un finale pazzesco quello nel moving day di MacIntyre, che era partito alla uno con il primo bogey della settimana. Colpi persi anche alla 8, alla 9 e alla 13, con in mezzo i birdie al par 5 della quattro e alla dieci con un putt al centro della buca da bordo green. Ma è nelle ultime cinque buche che lo scozzese si scatena: cinque ‘one putt’ consecutivi sugli ultimi green per una sequenza incredibile di tre birdie, un eagle e un par per il 66 (-4) totale di sabato.

Dietro di lui in seconda posizione c’è un terzetto dalle indubbie qualità a -10: Ryan Fox, Mackenzie Hughes e Lanto Griffin. Fox aveva iniziato fortissimo prendendosi la vetta solitaria con -4 dopo le prime cinque buche, ma poi si è spenta la luce al neozelandese e quattro bogey senza nessun altro colpo guadagnato fino alla 18 lo fanno girare in stretto par (70). Hughes, che cerca di diventare il secondo canadese consecutivo a vincere il torneo in casa, ha siglato un 67 (-3) ma con rimpianti finali: sbordato il putt per l’eagle alla 17 e colpo perso alla 18, se no sarebbe stato incollato al leader. Infine il primo americano in classifica rimonta ben otto posizioni grazie alle sue diciotto buche chiuse in 65.

Il migliore di giornata è stato però Tommy Fleetwood, con l’inglese che l’anno scorso ha perso il torneo al playoff che sigla un poderoso round bogey free in 64 colpi (-6) per risalire ben 16 posti in classifica e issarsi in quinta piazza a -9 in compagnia degli statunitensi Sam Burns (67), Trace Crowe (67) e Joel Dahmen (69). All’Hamilton Golf & Countri Club completa la top-10 la coppia europea formata dal francese Victor Perez e dall’inglese Aaron Rai, appaiati in nona posizione con il punteggio di -8.

Il due volte campione dell’RBC Canadian Open Rory McIlroy è 11° a pari merito dopo un buonissimo 65 nel terzo giro che lo ha fatto scendere a -7. Il nordirlandese ha vinto nel 2019 l’ultima volta che il torneo si è svolto a queste latitudini, ma a meno di clamorose imprese unita a disastri altrui il veterano di Team Europe dovrà cedere lo scettro.