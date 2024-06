Golf: continua la corsa di coppia in testa per Bhatia e Rai al Rocket Mortgage Classic

Si è concluso nella notte il terzo giro al Rocket Mortgage Classic 2024 di scena al Detroit Golf Club. Sono sempre in due, gli stessi di ieri, che si dividono la leadership dopo il moving day: l’USA Akhsay Bhatia e l’inglese Aaron Rai procedono insieme a -17. Chiaro è che, qualora la situazione dovesse riverificarsi anche nel quarto giro, ci sarebbe il playoff a doverli separare per forza di cose.

Dietro di loro, per varie ragioni, le cose si fanno molto interessanti, e non soltanto perché appaiati in terza posizione ci sono l’australiano Cameron (Cam) Davis e l’omonimo USA Cameron Young, divisi dai leader da un solo colpo.

Se al quinto posto a -15 ci sono il sudafricano Erik van Rooyen e l’altro USA Sam Stevens, è al settimo che si trova quella che per il momento è la storia del torneo. La firma Luke Clanton, amateur numero 4 nell’apposita classifica e prodotto della Florida State University. A vent’anni, e alla prima assoluta sul PGA Tour, è settimo con -14. Rimane da capire se l’impresa sarà isolata o no, ma il risultato rimane (per ora) di altissimo rilievo.

Assieme a Clanton, sono settimi Joel Dahmen e l’australiano Min Woo Lee, mentre restano per il momento al decimo posto Davis Thompson, Nick Dunlap, Troy Merritt e Patrick Rodgers, tutti a -13.