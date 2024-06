Golf: Aaron Rai raggiunge Bhatia in testa al Rocket Mortgage Classic, tagliato Francesco Molinari

Si è chiuso nella notte il secondo giro al Rocket Mortgage Classic 2024, ed al comando c’è una coppia. Al -13 di Akhsay Bhatia, infatti, si aggiunge quello di Aaron Rai in quota Inghilterra, in virtù del suo recupero di non meno di 22 posizioni dovuto al -7 del venerdì.

Scende di una posizione, in questo modo, Taylor Montgomery: per lui due colpi di ritardo e posizionamento assieme a Troy Merritt, Cameron Young e al sudafricano Erik van Rooyen, con Merritt e van Rooyen autori di un notevole -8 di giornata in grado di rilanciarli moltissimo.

Settimi Eric Cole, Joel Dahmen e l’australiano Cam Davis, tutti a -10, mentre sono decimi (e tutti USA) Jake Knapp, Wesley Bryan, Sam Stevens, Neal Shipley e Joe Highsmith, tutti a quota -9.

Pur mettendo in piedi un giro tutto sommato di buona qualità, Francesco Molinari non può evitare il taglio: è a -2, ma questo percorso in un certo senso non aiuta. Chiude, quantomeno, con un buon 70.