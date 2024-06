Giro di Slovenia 2024: tappa e maglia per Giovanni Aleotti! Bene Zana e Pellizzari

Che la condizione fosse eccellente l’aveva dimostrato nell’ultimo Giro d’Italia, in appoggio a Daniel Martinez, poi secondo in classifica generale. Al Giro di Slovenia l’occasione di mettersi in proprio ed ecco subito la vittoria, la seconda in carriera. Giovanni Aleotti fa il vuoto nella terza tappa: trionfo in solitaria a Nova Gorica e leadership della classifica generale.

Lo scatto decisivo del corridore della Bora-hansgrohe è arrivato al termine di una lunga e bellissima battaglia tra i big in chiave graduatoria finale sull’ascesa conclusiva di giornata, quella di Ravnica (5.8 km al 6%). L’azzurro è riuscito a creare il buco e poi in discesa ha fatto la differenza, pennellando e diventando irraggiungibile.

Alle sue spalle, a 11”, il gruppo con tutti gli altri big della classifica: a regolarlo è la prima Maglia Rosa del Giro, Jhonatan Narváez (Ineos Grenadiers) davanti a Jordan Jegat (TotalEnergies) e al campione uscente della corsa, Filippo Zana (Team Jayco AlUla). Da segnalare un attivissimo Giulio Pellizzari, brillante in salita e poi quinto al traguardo. VF Group – Bardiani CSF – Faizanè protagonista, in top-10 anche Domenico Pozzovivo, settimo, e Luca Covili, nono.