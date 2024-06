F1, Toto Wolff chiarisce: “Nessuna decisione, la deroga FIA non cambia niente per Antonelli”

Fumata grigia. Resta ancora ignoto il nome del pilota che l’anno prossimo affiancherà George Russell in Mercedes. Dopo l’annuncio clamoroso di Lewis Hamilton a febbraio, la Stella a tre punte ha dovuto prendere atto dell’intenzione del sette volte iridato di andar via a fine 2024 e quindi sono iniziati i dialoghi con altri piloti, in cerca del profilo più adatto.

Si è tanto parlato di Kimi Antonelli, pilota sotto l’ala protettiva delle Frecce d’Argento e attualmente impegnato nel campionato di F1. Quanto deciso dalla FIA aveva fatto pensare che il giorno di Antonelli alla Mercedes nel Circus si stesse avvicinando. Ci si riferisce alla seguente norma: “A discrezione esclusiva della FIA, un pilota giudicato che abbia recentemente e costantemente dimostrato eccezionali capacità e maturità nelle competizioni automobilistiche di formula monoposto può ottenere una Super Licenza all’età di 17 anni“.

Visto che Kimi compierà 18 anni il prossimo 24 agosto, ci sarebbe il via libera per quanto detto. Tuttavia, secondo Toto Wolff (Team Principal della Mercedes), questo cambio normativo non va ad alterare il contesto in sé: “Non significa nulla, penso che la FIA abbia semplicemente preso una posizione, dicendo che non vogliamo avere un limite rigido su una particolare età perché certi giovani potrebbero essere fatti esordire prima se il loro successo è eccezionale“, ha sottolineato il manager austriaco.

“Quindi, in un certo senso, non si trattava di autorizzare Antonelli, ma di cambiare qualcosa nel regolamento. Kimi sta facendo la F2 e sta facendo i test con le vecchie monoposto. Sta imparando, sta sviluppando, sta commettendo errori. Chiaramente lo stiamo osservando. Questo è lo stato attuale delle cose, quindi non c’era una particolare fretta di metterlo su una macchina di F1. Al momento non vogliamo prendere una decisione e abbiamo tenuto libero il secondo sedile a fianco di Russell“, ha ribadito Wolff.