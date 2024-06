F1, Sergio Perez: “McLaren macchina migliore, Verstappen sta facendo la differenza”

Non è un momento particolarmente brillante per Sergio Perez. Il messicano della Red Bull sta facendo non poca fatica a estrarre la prestazione della RB20, al contrario del compagno di squadra Max Verstappen in grado di vincere le gare e di rafforzare la propria leadership nel Mondiale 2024 di F1. E così, in vista del GP d’Austria, di casa per la scuderia, c’è voglia di far bene.

“Max è a un livello molto alto in questo momento. Sta dando il meglio di sé. È un pilota che sta guidando al massimo della forma rispetto a tutti gli altri e sta facendo la differenza. Quindi, se avessi un compagno di squadra diverso, le cose sarebbero diverse“, ci ha tenuto a precisare Perez nell’incontro odierno con i giornalisti alla vigilia del fine-settimana di Spielberg.

“È comunque una bella sfida da affrontare. Voglio dire, è stato il mio compagno di squadra nelle ultime quattro stagioni. Quindi è qualcosa di stimolante“, ha aggiunto Checo. Certamente, però, i riscontri dell’olandese sono andati anche un po’ a minare le certezze del messicano.

Lo si comprende anche dalle valutazioni fatte da Perez sugli attuali valori in pista: “Penso che la McLaren sia stata la vettura più consistente nelle ultime gare, su diversi tracciati. Sono stati i più competitivi. Ma come ho detto, si tratta di piccoli margini. Quindi penso che se saremo in grado di ottimizzare il nostro pacchetto, sarà meglio. Insomma, so che ci aspetta un anno lungo. Quindi dobbiamo solo tenere la testa bassa“.