F1, Sergio Perez deluso: “Fine settimana difficile, devo lavorare per tornare ai miei livelli”

Un weekend disastroso quello di Sergio Perez a Montreal per il Gran Premio del Canada. Era il fine settimana in cui il messicano doveva festeggiare il rinnovo di contratto con la Red Bull, è stato un fine settimana da dimenticare in tutto e per tutto: ieri in qualifica non ha passato il taglio del Q1, partito sedicesimo è rimasto tutta la gara nelle retrovie ed è infine andato a muro, rovinando la parte posteriore della vettura e dovendosi ritirare.

Questa la sua analisi post-gara: “È stato un fine settimana molto difficile. La prima parte di gara è stata compromessa per via di Gasly. Nella seconda parte il passo sembrava essere migliorato. Nella terza parte eravamo bloccati e impantanati, non riuscivamo a sorpassare“.

Ha poi proseguito: “C’era solo una traiettoria, quindi non era semplice. Alla fine stavo spingendo e poi ho finito per commettere un errore alla curva sei, che è stata una delle più difficili curve, in cui molti piloti hanno commesso degli errori, ma sfortunatamente non sono riuscito a controllare la macchina. Penso che sia ora di riorganizzarci ed abbassare la testa: lavorerò per tornare ai livelli a cui sono stato e ho dimostrato di poter stare. Ora ci sono delle belle piste in arrivo su cui speriamo di poter essere al massimo della forma e riuscire a conquistare punti”.