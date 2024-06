F1, sabato equilibratissimo a Barcellona: tanti piloti in pochissimi decimi

Ci avviciniamo a grandi passi a quella che potrebbe essere la qualifica finora più incerta dell’anno: a Barcellona c’è grande incertezza su chi potrebbe fare la pole. Una Formula 1 sempre più livellata, con McLaren, Ferrari, Mercedes e Red Bull estremamente vicine e con poche certezze sulle attuali gerarchie, può succedere davvero di tutto.

Nella seconda sessione di prove libere infatti abbiamo avuto poche indicazioni precise con Lewis Hamilton, Carlos Sainz e Lando Norris racchiusi in appena 55 millesimi ed entrambi a proprio agio nel giro secco, a differenza di Max Verstappen e Charles Leclerc, entrambi in difficoltà nel mettere insieme il giro, in particolare il monegasco brillante nella prima parte di pista, e sempre meno performante negli ultimi due settori.

Il venerdì ci ha presentato un quadro estremamente equilibrato specie per quanto riguarda la resa sul giro secco, mentre sul long run sembrano essere maggiori le differenze, con una Ferrari un po’ inferiore a McLaren, Mercedes e Verstappen, specie per quanto riguarda la gestione delle gomme.

Nella storia del GP di Barcellona, questi sono i piloti in attività ad aver raccolto almeno una pole:

6 – HAMILTON Lewis (2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021)

1 – ALONSO Fernando (2006)

1 – BOTTAS Valtteri (2019)

1 – LECLERC Charles (2022)

1 – VERSTAPPEN Max (2023)

Visto il rendimento nelle libere di ieri, chissà che Lewis non stia assaporando un grande risultato per tornare grande, dopo le tante chiacchiere sul presunto sabotaggio. Mercedes che sarà da considerare tra le principali pretendenti.