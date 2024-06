F1, orario gara GP Austria 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Dopo Barcellona, il circus riparte subito e va in scena per la seconda gara delle tre consecutive che si chiuderà poi a Silverstone la settimana prossima. Si arriva in Stiria, al Red Bull Ring di Spielberg per il Gran Premio d’Austria, undicesimo round stagionale del Mondiale di Formula 1.

Al Red Bull Ring di Spielberg verrà riproposto il nuovo format Sprint, con due sessioni di qualifica e due gare tra venerdì 28 a domenica 30 giugno e la giornata di oggi dedicata prima alla Sprint Race e poi alle qualifiche per la gara. Un equilibrio che sembrava esserci alla vigilia e nella prima sessione di prove libere e che in realtà è stato smentito: Max Verstappen e le McLaren sembrano essere un gradino sopra alle Mercedes e alle Ferrari, che ieri hanno combinato un disastro nelle qualifiche Sprint con lo spegnimento della macchina di Leclerc all’inizio del Q3.

La gara del weekend austriaco verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile vedere in differita la gara alle 17.55 su TV8. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP AUSTRIA F1 2024

Domenica 30 giugno

Ore 15.00 gara

PROGRAMMA GP AUSTRIA F1 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e differita in chiaro su TV8 alle 17.55 (canale 8 dgt)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, in differita su tv8.it alle 17.55

Diretta Live testuale: OA Sport.