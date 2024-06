F1, orari qualifiche GP Austria 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Dopo Barcellona, il circus riparte subito e va in scena per la seconda gara delle tre consecutive che si chiuderà poi a Silverstone la settimana prossima. Si arriva in Stiria, al Red Bull Ring di Spielberg per il Gran Premio d’Austria, undicesimo round stagionale del Mondiale di Formula 1.

Al Red Bull Ring di Spielberg verrà riproposto il nuovo format Sprint, con due sessioni di qualifica e due gare tra venerdì 28 a domenica 30 giugno e la giornata di domani dedicata prima alla Sprint Race e poi alle qualifiche per la gara. Su un tracciato corto e con poche curve in cui poter fare la differenza, ci sarà quasi sicuramente grande equilibrio al vertice con i primi quattro team ravvicinati (Red Bull, Ferrari, McLaren e Mercedes) soprattutto sul giro secco in attesa di capire chi avrà la meglio sulla lunga distanza nel GP domenicale. Verstappen nel GP di casa Red Bull proverà a incrementare il gap di vantaggio sulla concorrenza in testa al Mondiale.

Le qualifiche del weekend austriaco verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile vedere in diretta e in chiaro su TV8 le qualifiche. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP AUSTRIA F1 2024

Sabao 29 giugno

Ore 12.00 Sprint Race a Spielberg (Austria)

Ore 16.0 Qualifiche a Spielberg (Austria)

PROGRAMMA GP AUSTRIA F1 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e in chiaro su TV8 (canale 8 dgt e 125 Sky) Sprint Race e qualifiche

Diretta streaming: Sky Go, NOW e tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport.