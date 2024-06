F1, Norris e Verstappen favoriti principali per la vittoria al Montmelò. Ferrari punta al podio

Il circuito di Montmelò sarà teatro quest’oggi del Gran Premio di Spagna 2024, decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Le qualifiche hanno emesso dei verdetti importanti, seppur provvisori, con Lando Norris che ha conquistato la seconda pole position della carriera (dopo Sochi 2021) beffando Max Verstappen di 20 millesimi e confermando il definitivo salto di qualità prestazionale della McLaren.

Il 24enne britannico ha impressionato per tutto il weekend, riuscendo finalmente a massimizzare il suo potenziale nel momento clou e trovando un gran giro nell’ultimo time-attack del Q3. Il vincitore dell’ultimo GP di Miami sarà chiamato oggi alla prova del nove, nel tentativo di difendere la prima posizione fino alla bandiera a scacchi dal minaccioso binomio Verstappen-Red Bull.

La tavola è apparecchiata per uno splendido duello in cui partenza e strategia rivestiranno presumibilmente un ruolo preponderante, oltre ovviamente al ritmo e alla gestione delle gomme sulla lunga distanza. Questi aspetti saranno determinanti anche per la probabile lotta tra Mercedes e Ferrari per il terzo gradino del podio, con Lewis Hamilton e George Russell che scattano dalla seconda fila proprio davanti alle Rosse di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

La Scuderia di Maranello, dopo una qualifica deludente in cui ha perso per un soffio il confronto con le Frecce d’Argento pagando inoltre tre decimi dalla coppia di testa, sembra avere le carte in regola per scavalcare Mercedes e salire sul podio senza sottovalutare però la rimonta della McLaren di Oscar Piastri (9° a causa di due errori in Q3) e della Red Bull di Sergio Perez (11°).