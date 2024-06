F1, Max Verstappen: “Sarà un week end convulso a Spielberg, abbiamo il pacchetto per vincere”

Max Verstappen è uscito trionfante nuovamente in questa stagione di F1 dopo il week end a Barcellona. Se la Red Bull appare sempre meno come la macchina da battere, l‘olandese sta dimostrando con i fatti quanto sia in grado di fare la differenza rispetto alla concorrenza e il distacchi quasi ciclistici rifilati al compagno di squadra, Sergio Perez, sono un rafforzamento di questo concetto.

La settima affermazione stagione dell’olandese in questo campionato ha proprio questo significato e, in vista dell’appuntamento di casa della scuderia a Spielberg (Austria), Max è intenzionato a dare un seguito. Non sarà un week-end come tutti gli altri per il ritorno della Sprint Race che andrà a mutare il corso canonico della tre-giorni.

“Questo fine-settimana ci sarà un’altra gara sprint, che finisce sempre per essere un fine settimana frenetico e impegnativo per noi. È molto importante mettere subito a punto la vettura e analizzare il modo migliore per costruire e migliorare le gare precedenti, soprattutto perché qui le qualifiche vedranno distacchi minimi“, ha raccontato Verstappen.

“La pista si presta a molti sorpassi, quindi sono sicuro che sarà una gara emozionante. La squadra si è comportata bene qui l’anno scorso, quindi speriamo di poter rendere orgogliosi i fan questo week-end e di portare a casa un’altra vittoria“, ha concluso Max.