F1, Max Verstappen: “I rivali si avvicinano, ma noi vogliamo spingere al massimo. Sul mio futuro…”

Max Verstappen non ha la minima intenzione di fermarsi. Dopo i successi in Canada ed al Montmelò, il tre-volte campione del mondo vuole continuare a spingere anche nel suo “secondo weekend di casa”. Siamo, infatti, ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024.

Il pilota olandese sta vivendo un momento stellare della sua annata. La sua RB20 non è più la vettura dominatrice che avevamo imparato ad ammirare fino a qualche tempo fa e, di conseguenza, il nativo di Hasselt sta mettendo in pista tutto il suo talento per tenere a bada, ed a debita distanza, McLaren, Mercedes e Ferrari.

Nel corso della conferenza stampa odierna (alla quale si è presentato in ampio ritardo) sul tracciato del Red Bull Ring (la seconda casa del team di Milton Keynes per motivi di sponsor) il classe 1997 ha iniziato da un punto ben preciso: “Siamo su una pista che mi piace molto e dove siamo spesso andati bene. Il format è rivoluzionato per la Sprint Race per cui ci attende una sfida diversa rispetto al solito. Cercheremo di fare del nostro meglio, come sempre. Al Red Bull Ring non mancano le curve veloci e divertenti. I track limits? Un anno fa ne arrivarono a pioggia per questioni spesso di millimetri. La ghiaia in curva 9 e 10 potrebbe darci una mano”.

La griglia si sta ricompattando. Come reagisce il team di Milton Keynes? “Stiamo spingendo il più possibile per migliorare. Penso che sarà molto importante anche capire il nostro livello qui. Il mio futuro? Leggo che, in caso di vettura non più dominante, potrei andare in Mercedes. Non c’è niente di vero. Non funziona così in F1. Io sono solamente concentrato a fare bene con la Red Bull”.