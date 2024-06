F1, Lando Norris: “In ogni weekend mi sento fiducioso, ma ci sono quattro scuderie vicinissime”

Lando Norris è sempre più il principale “anti-Verstappen” del Mondiale di Formula 1 2024. La crescita della McLaren è stata impetuosa in questa stagione e sta permettendo al pilota britannico di lottare praticamente ogni weekend per le posizioni di vertice e per le vittorie. Ciò potrebbe accadere anche nel Gran Premio d’Austria a Spielberg, laddove il pilota di Bristol cercherà di limitare al minimo gli errori per tornare a vincere dopo Miami.

Queste le sue parole ai media prima di questo fine settimana: “Ogni weekend di gara a cui andiamo mi sento sempre fiducioso. La monoposto sta performando estremamente bene. Siamo sempre a pochi decimi dalla pole position e questo è tutto quello che potevamo chiedere. Però credo che dovremmo aggiungere qualcosina in più alle nostre prestazioni per renderci la vita un po’ più facile”.

Sull’equilibrio che in questo momento regna sovrano: “Siamo tutti vicini ora. Ci sono quattro scuderie che possono facilmente lottare per le pole position e le vittorie. Questo è completamente diverso dalla scorsa stagione”.

Sui progressi da fare rispetto alla Red Bull: “Credo che, rispetto a Red Bull, dobbiamo incrementare la velocità nelle curve veloci. Red Bull sembra essere nettamente migliore nel curve ad alta velocità rispetto a noi”, spiega l’inglese aggiungendo come a loro manchi solamente quello per rendere le loro performance praticamente perfette. Il Red Bull Ring è stata una delle piste in cui sono sempre stato estremamente competitivo. Non vedo l’ora di vedere tutti i nostri fan in arancione papaya e spero di regalare un buon weekend”.