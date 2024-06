F1, i due “Grandi Vecchi” alle prese con un 2024 incolore. Il GP del Canada vedrà Hamilton e Alonso tornare a brillare?

Il Gran Premio del Canada 2023 vide salire sul podio, contemporaneamente, Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Sia lo spagnolo che il britannico furono autori di una gran gara che generò le ironie di Helmut Marko. “Dove sono i giovani?” chiese il vulcanico manager austriaco. A un anno di distanza, Charles Leclerc e Lando Norris hanno dato più di una risposta a chi li aveva, più o meno direttamente, stuzzicati.

Viceversa, i due veterani (che nel 2023 si sono giocati il terzo posto nel Mondiale piloti dietro al satrapo Verstappen e al suo innocuo paggio Perez), stanno vivendo un 2024 ben più opaco della stagione passata e delle aspettative che entrambi, sicuramente, riponevano nell’annata corrente.

Colpisce, soprattutto, l’abulia (apparente?) di Hamilton. Spesso preceduto sul traguardo dal compagno di squadra George Russell, il trentanovenne inglese sembra limitarsi al minimo sindacale per ricordare a sé stesso e agli altri cosa ha rappresentato nella storia della F1. Un lampo qua, un baleno là e per il resto ordinaria amministrazione.

Forse la dinamica di essere alle prese con una vettura poco competitiva, unita al fatto di avere già le valigie pronte per Maranello, sta giocando un ruolo preponderante nel rendere anonimo il 2024 del Re Nero? Molto probabile.

Al contempo Alonso, per quanto indomito, è ben lontano dai fasti del 2023. Lo scorso anno si era fregiato di ben cinque podi nelle prime otto gare. Nel medesimo arco di appuntamenti, quest’anno l’iberico non è ancora andato oltre la quinta piazza. Ovviamente, avere per le mani un’Aston Martin meno performante di dodici mesi orsono, sta giocoforza condizionando i risultati di Nando.

Però domenica si corre in Canada, terra che ha riservato grandi soddisfazioni sia all’uno che all’altro. Montreal permetterà ai due “Grandi Vecchi” del Circus di risollevare le sorti di un 2024 sinora incolore? A giorni la risposta al quesito.