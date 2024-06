F1, Helmut Marko schernisce la concorrenza: “Non siamo preoccupati, si strappano punti a vicenda”

“La Red Bull non è quella degli altri anni”. Probabilmente è proprio questo il leitmotiv che sta accompagnando la prima parte della stagione 2024 di Formula 1. D’altronde, i numeri parlano chiaro: nonostante un fenomeno irreale chiamato Max Verstappen la scuderia austriaca ha spesso avuto a che fare con alcuni problemi, subendo più di una volta la rivalsa di scuderie come Ferrari e McLaren, rispettivamente seconda e terza nella classifica costruttori.

Un fattore che non sembra però non preoccupare Helmut Marko, consulente della Red Bull intervenuto nelle scorse ore per anticipare un nuovo pacchetto di aggiornamenti che uscirà presto da Milton Keynes:

“La concorrenza ha recuperato, non c’è dubbio, ma non siamo preoccupati – ha detto Marko nelle parole raccolte da Formu1a.uno – Ci sono ulteriori miglioramenti in arrivo sulla vettura, che sono promettenti in base ai dati. Questi alti e bassi possono essere spiegati dalle macchine e dalle piste specifiche, e anche da chi è il migliore nel portare le gomme nella migliore finestra di lavoro nel rispettivo fine settimana”.

L’austriaco, con ll suo solito cinismo, ha infine sottolineato quanto la mancanza di un competitor stabile vada a vantaggio di Perez e Verstappen: “Questa situazione è un grande vantaggio per noi, il fatto che gli inseguitori si alternino continuamente. Non abbiamo un avversario, ma tre, che si strappano punti a vicenda. Spero che rimanga così”.