F1, GP Spagna 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 21-23 giugno

Dopo un fine settimana di pausa dal pazzo Gran Premio del Canada sotto la pioggia di Montreal, la Formula 1 torna in Europa per una delle tappe classiche del circus, ossia il Gran Premio di Spagna sul circuito di Barcellona al Montmelò.

Sarà il decimo appuntamento di questa stagione al quale si arriva con Max Verstappen in testa al Mondiale: l’olandese ha una macchina decisamente meno dominante rispetto alle annate passate, con l’avvicinamento e la crescita soprattutto da parte di Ferrari e McLaren. Il tre volte campione del mondo riesce sempre a tirar fuori il massimo dalla sua vettura e ha ben 194 punti in classifica.

Il primo inseguitore è Charles Leclerc che ha un distacco di 56 punti: il fine settimana canadese è stato completamente da cancellare per la Rossa, con una qualifica da dimenticare e una gara andata ancora peggio, conclusa con due ritiri. In Europa, dopo il successo splendido di Charles a Montecarlo, si spera di ritrovare una versione diversa del Cavallino Rampante.

Questo fine settimana, dal 21 al 23 giugno andrà in scena il GP di Spagna, decima tappa del Mondiale 2024 di F1. Tutte le sessioni saranno trasmesse per gli abbonati su Sky Sport F1, mentre su Sky Sport Uno solo le FP3, le qualifiche e la gara, mentre la diretta streaming su Sky Go e NOW. In chiaro le qualifiche saranno trasmesse alle 18.30 di sabato su TV8 e la gara alle 18.00 di domenica e in streaming su tv8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni.

CALENDARIO GP SPAGNA F1 2024

Venerdì 21 giugno

13.30-14.30 Prove libere 1 – diretta tv Sky Sport F1 (canale 207 Sky)

17.00-18.00 Prove libere 2 – diretta tv Sky Sport F1 (canale 207 Sky)

Sabato 22 giugno

12.30-13.30 Prove libere 3 – diretta tv Sky Sport F1 (canale 207 Sky) e Sky Sport Uno (canale 201 Sky)

16.00-17.00 Qualifiche – diretta tv Sky Sport F1 (canale 207 Sky) e Sky Sport Uno (canale 201 Sky), differita su TV8 in chiaro alle 18.30

Domenica 23 giugno

15.00 Gara – diretta tv Sky Sport F1 (canale 207 Sky) e Sky Sport Uno (canale 201 Sky), differita su TV8 in chiaro alle 18.00

PROGRAMMA GP SPAGNA F1 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport F1 tutte le sessioni, Sky Sport Uno FP3, qualifiche e gara

Diretta streaming: Sky Go e NOW

Diretta Live testuale: OA Sport