F1, GP Canada 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 7-9 giugno a Montreal

Dopo un fine settimana di riposo, torna in scena il Mondiale di Formula Uno 2024. Dopo la tappa di Monte Carlo, il Circus è pronto per volare dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, dato che si disputerà l’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Canada, nono appuntamento di una stagione sempre più interessante.

Siamo pronti per assistere al weekend sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, reduci dalla splendida vittoria di Charles Leclerc nella gara di casa a Monaco. La pista posizionata sull’isola di Notre Dame ci dirà molto sul presente e sul futuro delle varie vetture. Nelle ultime settimane, infatti, tutti i team hanno portato aggiornamenti importanti.

Ma, tra Imola e Monte Carlo, non ci sono state grandi occasioni per capire davvero il reale passo in avanti delle monoposto su piste non troppo indicative. Ora, invece, tra Canada e Spagna, capiremo molto di più se McLaren e Ferrari si sono effettivamente avvicinate alla Red Bull, con la Mercedes che, invece, continua ad arrancare.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del GP del Canada sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky Sport per mezzo dei Canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). In chiaro su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili qualifiche e gara in differita. In streaming si potrà seguire il weekend su NOW e SkyGO.

PROGRAMMA GP CANADA 2024 F1 (orari italiani)

Venerdì 7 giugno

Ore 19.30-20.30 Prove libere 1

Ore 23.00-00.00 Prove libere 2

Sabato 8 giugno

Ore 18.30-19.30 Prove libere 3

Ore 22.00-23.00 Qualifiche

Domenica 9 giugno

Ore 20.00 Gran Premio del Canada