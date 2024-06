F1, GP Austria 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 28-30 giugno a Spielberg

Dopo Barcellona, il circus ha già cominciato le operazioni di trasferimento immediato verso la Stiria in vista del secondo atto di una tripletta (tre Gran Premi in tre fine settimana consecutivi) che si chiuderà poi a Silverstone. Adesso però l’attesa è tutta per il GP d’Austria 2024, undicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Al Red Bull Ring di Spielberg verrà riproposto il nuovo format Sprint, con due sessioni di qualifica e due gare tra venerdì 28 a domenica 30 giugno. Su un tracciato corto e con poche curve in cui poter fare la differenza, ci sarà quasi sicuramente grande equilibrio al vertice con i primi quattro team ravvicinati soprattutto sul giro secco in attesa di capire chi avrà la meglio sulla lunga distanza nel GP domenicale.

Tutte le sessioni del weekend austriaco verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 (palinsesto Sky ancora da definire per i canali Sky Sport Uno e Sky Sport 4K) mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now Tv. Sarà inoltre possibile vedere i turni principali in differita e in chiaro su TV8. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP AUSTRIA F1 2024

Venerdì 28 giugno

Ore 12.30 Prove libere 1 a Spielberg (Austria)

Ore 16.30 Qualifica Sprint a Spielberg (Austria)

Sabato 29 giugno

Ore 12.00 Sprint a Spielberg (Austria)

Ore 16.00 Qualifiche a Spielberg (Austria)

Domenica 30 giugno

Ore 15.00 Gara a Spielberg (Austria)

PROGRAMMA GP AUSTRIA F1 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (palinsesto Sky da definire).

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le sessioni principali del weekend (palinsesto ancora da confermare).